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أدرعي: هاجمنا موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله

أخبار لبنان
2025-05-08 | 06:24
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أدرعي: هاجمنا موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله
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أدرعي: هاجمنا موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان.

 
وبحسب ادرعي فإن الغارات استهدفت عناصر ووسائل قتالية، وآباراُ. ولفت الى ان الموقع المستهدف يُعد جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وانه خرج عن الخدمة نتيجة الغارات.واعتبر ادرعي ان وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.
 

وشدّد على أنّ الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل، وسيمنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله.

 

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