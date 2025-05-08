أدرعي: هاجمنا موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان.
وشدّد على أنّ الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل، وسيمنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله.
#عاجل | طائرات سلاح الجو تهاجم موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب #لبنان
أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل على موقع في منطقة جبل #البوفور جنوب #لبنان، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2025
#عاجل | طائرات سلاح الجو تهاجم موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب #لبنان
أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل على موقع في منطقة جبل #البوفور جنوب #لبنان، كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع…