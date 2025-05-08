بخاش: القطاع الطبيّ في لبنان يستعيد توازنه

رأى نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش أن القطاع الطبيّ في لبنان يستعيد توازنه، ويستعيد مكانته على الخريطة الصحية بفضل السياسات التي انتهجتها نقابة الأطباء في بيروت بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية بشكل عام.

وقال بخاش في كلمة القاها خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد: “تقسمون اليمين الطبية ونحن ندخل مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بمستقبل زاهر بعد ان عانيتم خلال سنوات دراستكم وتدريبكم من الازمات الاقتصادية وتحديات الحرب المدمرة التي دمرت البشر قبل الحجر. ومع ذلك ثابرتم في الفترة الصعبة وحققتم اهدافكم”.

وأضاف: “تقسمون اليمين الطبية في وقت يحتاج فيه القطاع الطبي إلى كل واحد منكم. وها أنتم اليوم ترفدون القطاع الصحي بدم جديد ينبض بالعلم والمعرفة التي تحتاج الى صقل وتدريب بعد ان اصبحتم تعرفون حقوقكم وتتحملون مسؤولياتكم تجاه المريض”.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة قطاع صحيّ سليم يتماشى مع مشروع بناء دولة عصرية بعيدًا من البحث عن فرصة عمل خارج البلاد.