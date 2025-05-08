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بلدية بيروت تطلق مشاريع تطويرية جديدة بتمويل المانيّ

أخبار لبنان
2025-05-07 | 23:33
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بلدية بيروت تطلق مشاريع تطويرية جديدة بتمويل المانيّ
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بلدية بيروت تطلق مشاريع تطويرية جديدة بتمويل المانيّ

قام رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش ورئيس لجنة التخطيط والأشغال في المجلس البلدي المهندس محمد سعيد فتحة، بالإشراف على تسليم المواقع في كل من ملاعب قصقص لشركة NCC وفي حرش بيروت لشركة دنش، الأمر الذي يشكل فعلياً إطلاق العمل في كل المشاريع الممولة من الحكومة الألمانية “SIMA”  والتي يتم تنفيذها عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS  بالتعاون مع بلدية بيروت و في كل من المرحلة الأولى والثانية.

 

وشملت المشاريع :إنارة بعض الشوارع في بيروت بواسطة الطاقة الشمسية، تأهيل نفق العادلية، تركيب طاقة شمسية لمبنى قيادة حرس بيروت، تأهيل حديقة السيوفي، تأهيل حديقة حسن خالد،تأهيل ملاعب الجسر الواطي، تأهيل ملاعب قصقص ، تأهيل محطات و شبكات المياه في كل من الملعب البلدي وبرج ابي حيدر مع تزويدهما بالطاقة الشمسية، تأهيل حرش بيروت بالتكامل مع الجزء الممول من الاتحاد الأوروبي و الذي ينفذ عن طريق منظمة العمل الدولية ، تأهيل الكورنيش الممتد من الفوروم دي بيروت الى اليونيسكو، تأهيل منطقة الكولا و إنشاء محطة باصات تحت الجسر، تأهيل الشارع الممتد من مدخل حرش بيروت مرورا بالمتحف وطريق الشام وصولاً للرينغ وتأهيل الشوارع في منطقة الجعيتاوي.

 

في هذا الاطار ، شكر رئيس المجلس البلدي عبد الله درويش الحكومة الألمانية على دعمها و هبتها السخية فضلا عن الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS  وتمنى ان يتم الموافقة على المرحلة الثالثة والتي تشمل تأهيل شوارع الطريق الجديدة و استكمال تأهيل بقية الانفاق في بيروت مع بعض الشوارع و البنى التحتية في بعض المناطق.

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