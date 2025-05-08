الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره

أوضح النائب حسين الحاج حسن أنّ لبنان شهد عدة استحقاقات بعد الحرب الإسرائيلية عليه.

وأشار إلى وجود استحقاق شهده لبنان الأحد المنصرم وسيتجدد خلال الأسابيع المقبلة، ألا وهو استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، “ففي انتخابات محافظة جبل لبنان وحيث يوجد لوائح مدعومة من الثنائيّ الوطنيّ، فازت هذه اللوائح إما تزكية وإما اقتراعًا بفارق كبير جدًا”.

واعتبر أنّ ذلك يدلل على خيار هذه البيئة وقرارها، بأنها لم تتخلَ عن المقاومة في أيام الحرب، ولن تتخلى عنها تحت أي ظرف وأي ضغط وتحريض.

وقال: “لن تغيرنا الحملات الإعلامية ولا التحريض ولا أي شكل من أشكال الضغوط، سواء بما يتعلق بالمقاومة، أو بالافتراءات أو التضليل أو الحملات النفسية والترهيبية أو الضخ الإعلامي والنفسيّ”.