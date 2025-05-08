عون تابع التطورات جنوبًا واطلع من عبود على أوضاع الشمال والتقى رياشي

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، الى دعم الصليب الأحمر اللبناني الذي أطلق أمس من قصر بعبدا حملته المالية للعام 2025 تحت شعار "بدعمكم منكفي" كي يبقى الصليب الأحمر صمام امان وملاذًا آمنًا للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها، محققاً بذلك رسالة مؤسسه، هنري دونان الخالدة في "مساعدة الإنسان بغض النظر عن انتمائه. وجاءت دعوة الرئيس عون في رسالة وجهها الى اللبنانيين في لبنان والخارج لمناسبة الثامن من أيار، "اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

واكد في خلالها دعم الدولة اللبنانية المطلق، ممثلة برئاسة الجمهورية، للصليب الأحمر اللبناني والتزامها بتوفير كل سبل الدعم والمساندة التي تمكنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة. وتوجه بالتحية والتقدير إلى كل متطوع ومتطوعة وإلى كل مسعف ومسعفة وإلى كل من يحمل شارة الصليب الأحمر ويعمل تحت رايتها، لما يبذلونه من جهود استثنائية وتضحيات في سبيل خدمة الإنسانية.

الى ذلك، تابع الرئيس عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.

واستقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء، انه هنأ رئيس الجمهورية على "انجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان".

وبحث الرئيس عون مع النائب جميل عبود الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصًا، وتمنى على الرئيس عون زيارة طرابلس للاطلاع على أوضاعها والعمل على تحريك المشاريع المجمدة منذ سنوات.