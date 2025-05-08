أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية بعد العدوان الإسرائيليّ

خيمت اجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية ومنطقتها، اثر العدوان الجويّ الاسرائيليّ الذي استهدف المرتفعات والاحراج بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان.

واقفلت فروع الجامعه اللبنانية والجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة ابوابها، تحسبا لاي تطورات امنية اضافية.

وتسببت الغارات المعادية باقفال الطريق التي تربط النبطية بمنطقة مرجعيون والخيام ، بعدما تطايرت الاحجار والردميات الى وسطها وعملت جرافات من بلدية كفرتبنيت على اعادة فتحها ورفع الاتربة والعوائق.

وفُتحت الطريق بين كفرتبنيت وتلة الدبشة والتي احدثت فيها احدى الغارات حفرة كبيرة جرى ردمها من قبل جرافة لبلدية كفرتبنيت.

وعملت فرق من الدفاع المدنيّ على اخماد الحرائق التي اندلعت في احراج علي الطاهر بفعل الغارات المعادية ، وواجهت عناصره صعوبات ومخاطر بسبب جغرافية المنطقة ووجود اجسام مشبوهة من مخلفات العدوان فيها.

واشيع في النبطية عن اتصالات مشبوهة معادية ، طلبت اخلاء احد الشوارع في مدينة النبطية وتبين خلال التحقيقات للاجهزة الامنية عدم صحتها وتعمل على تعقب مروجها لتوقيفه.