الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية بعد العدوان الإسرائيليّ

أخبار لبنان
2025-05-08 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية بعد العدوان الإسرائيليّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية بعد العدوان الإسرائيليّ

خيمت اجواء من التوتر والقلق لدى المواطنين في مدينة النبطية ومنطقتها، اثر العدوان الجويّ الاسرائيليّ الذي استهدف المرتفعات والاحراج بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان.

 

واقفلت فروع الجامعه اللبنانية والجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة ابوابها، تحسبا لاي تطورات امنية اضافية.

 

وتسببت الغارات المعادية باقفال الطريق التي تربط النبطية بمنطقة مرجعيون والخيام ، بعدما تطايرت الاحجار والردميات الى وسطها وعملت جرافات من بلدية كفرتبنيت على اعادة فتحها ورفع الاتربة والعوائق.

 

وفُتحت الطريق بين كفرتبنيت وتلة الدبشة والتي احدثت فيها احدى الغارات حفرة كبيرة جرى ردمها من قبل جرافة لبلدية كفرتبنيت.

 

 وعملت فرق من الدفاع المدنيّ على اخماد الحرائق التي اندلعت في احراج علي الطاهر بفعل الغارات المعادية ، وواجهت عناصره صعوبات ومخاطر بسبب جغرافية المنطقة ووجود اجسام مشبوهة من مخلفات العدوان فيها.

 

واشيع في النبطية عن اتصالات مشبوهة معادية ، طلبت اخلاء احد الشوارع في مدينة النبطية وتبين خلال التحقيقات للاجهزة الامنية عدم صحتها وتعمل على تعقب مروجها لتوقيفه

أخبار لبنان

آخر الأخبار

التوتر

والقلق

المواطنين

مدينة

النبطية

العدوان

الإسرائيليّ

LBCI التالي
وزارة الشؤون ذكرت بقنوات التواصل الرسمية للإستفسار أو المتابعة بشأن برامجها وخدماتها
الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-16

القاء قنبلة صوتية من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه احد المواطنين لدى تفقده منزله قُبالة جبل بلاط

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-20

الجيش: استشهاد ضابط وعسكريين وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر في بريقع - النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-19

بالفيديو - الطيران الإسرائيلي المسيّر يحلق على علو منخفض في أجواء قرى وبلدات النبطية

LBCI
آخر الأخبار
05:25

حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:58

إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش

LBCI
أخبار لبنان
08:47

وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الإماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الأوضاع الدولية

LBCI
أخبار لبنان
08:44

لقاء جمع بخاري ووزير الإقتصاد

LBCI
صحف اليوم
08:29

"حماس" تحت المجهر الأمني اللبناني... تنظيف المخيمات من السلاح الثقيل (أخبار اليوم)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-09

النائب غسان عطالله للـLBCI: سنصوّت لسيّد حرّ مستقلّ

LBCI
أخبار لبنان
07:54

جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره

LBCI
صحف اليوم
08:29

"حماس" تحت المجهر الأمني اللبناني... تنظيف المخيمات من السلاح الثقيل (أخبار اليوم)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة

LBCI
أخبار لبنان
08:04

بحث في جدول أعمال من عين التينة… 138 إقتراح قانون معجل مكرر

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره

LBCI
أخبار دولية
05:05

مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

LBCI
أخبار لبنان
04:55

سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
أخبار دولية
16:12

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا في أول تصويت

LBCI
أخبار دولية
16:10

الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية

LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
12:28

اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
خبر عاجل
15:03

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد

LBCI
خبر عاجل
13:46

الرئيس الفرنسي: جاهزون لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة تساهم في استقرار سوريا ولبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More