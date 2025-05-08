الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان

أخبار لبنان
2025-05-08 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان

عقد وزير المالية ياسين جابر، استكمالًا للقاءات التي عقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad، في حضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة، تمحور حول طرق المساعدة وآلياتها التي تنوي المؤسسة تقديمها إلى لبنان عبر مشاريع ترتبط في مجالات البنى التحتية والإنمائية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى مساهمتها في دعم الدولة اللبنانية في تحضير رزمة من المشاريع المرتبطة بالبنى الأساسية التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
 
وقد أبلغ رئيس الوفد الوزير جابر "عزم المؤسسة على تنظيم لقاءات بين مسؤولين من الجهات اللبنانية الرسمية والمستثمرين من المغتربين اللبنانيين في الخارج لعرض البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ في لبنان في مرحلة النهوض التي يستعيدها لبنان مع بدء عهد إصلاحي جديد".

وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية. 
 
وقد ركز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم.

وكان الوزير جابر، استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار.

أخبار لبنان

جونسون

الإنتهاكات

الإسرائيلية

وتبلغ

المدير

الإقليمي

لـIFC

آليات

مساعدة

لبنان

LBCI التالي
بحث في جدول أعمال من عين التينة… 138 إقتراح قانون معجل مكرر
وزارة الشؤون ذكرت بقنوات التواصل الرسمية للإستفسار أو المتابعة بشأن برامجها وخدماتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-04-15

البساط بحث مع وفد الاتحاد الأوروبي مشروع SIGMA لتفعيل آليات تحضير موازنات الوزارات

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

أبو الحسن التقى جابر: بحث في الدوائر العقارية في جبل لبنان والموازنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-17

جابر لبلاسخارت: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة لبنان ومتضرري الحرب لتأمين إستقرار مستدام

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-15

سعد الحريري بحث التطورات مع مجموعة من الزوار والشأن البيروتي مع فاعليات اختيارية وبلدية من العاصمة وناقش التطورات مع وزير المال ياسين جابر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:48

توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
11:48

افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي

LBCI
أخبار لبنان
11:13

رئيس الحكومة من رياق: الجيش ضامن لوحدة السيادة الوطنية والدولة تقف إلى جانبه

LBCI
أخبار لبنان
09:26

الرئيس عون إستقبل النائب حيدر ناصر مع وفد: ثقافة المواطنة يجب أن تسود في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-05-06

رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-07

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

LBCI
أخبار دولية
07:45

منظمة العفو الدولية: قوات الدعم السريع السودانية تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات

LBCI
صحة وتغذية
10:43

طبيبة تدق ناقوس الخطر: احذروا التبول أثناء الإستحمام... والأسباب صادمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة

LBCI
أخبار لبنان
08:04

بحث في جدول أعمال من عين التينة… 138 إقتراح قانون معجل مكرر

LBCI
أخبار لبنان
07:03

الحاج حسن: فوز لوائح التنمية والوفاء يؤكد أن بيئة المقاومة لم تتخلَ عن خياره

LBCI
أخبار دولية
05:05

مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

LBCI
أخبار لبنان
04:55

سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
أخبار دولية
16:12

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا في أول تصويت

LBCI
أخبار دولية
16:10

الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية

LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
12:28

اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
خبر عاجل
15:03

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More