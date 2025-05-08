جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان

عقد وزير المالية ياسين جابر، استكمالًا للقاءات التي عقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad، في حضور المستشار حسن ميرزا ووفد من المؤسسة، تمحور حول طرق المساعدة وآلياتها التي تنوي المؤسسة تقديمها إلى لبنان عبر مشاريع ترتبط في مجالات البنى التحتية والإنمائية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى مساهمتها في دعم الدولة اللبنانية في تحضير رزمة من المشاريع المرتبطة بالبنى الأساسية التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.



وقد أبلغ رئيس الوفد الوزير جابر "عزم المؤسسة على تنظيم لقاءات بين مسؤولين من الجهات اللبنانية الرسمية والمستثمرين من المغتربين اللبنانيين في الخارج لعرض البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ في لبنان في مرحلة النهوض التي يستعيدها لبنان مع بدء عهد إصلاحي جديد".



وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين.



وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية.



وقد ركز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم.



وكان الوزير جابر، استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار.