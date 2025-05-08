بحث في جدول أعمال من عين التينة… 138 إقتراح قانون معجل مكرر

البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة

البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة

جابر بحث مع جونسون في الإنتهاكات الإسرائيلية وتبلغ من المدير الإقليمي لـIFC آليات مساعدة لبنان