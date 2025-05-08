بو صعب من عين التينة: محاولات للوصول إلى لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة

كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ان "هناك محاولات للوصول الى اتفاق بين الأحزاب حول لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة ولكن لا شيء مضمون حتى اللحظة".



وأكد ان "الانتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغير بقانون الانتخابات في الوقت الراهن".



وأشار الى ان "هيئة مكتب مجلس النواب دانت التمادي الاسرائيلي في العدوان المستمر ودعت الحكومة الى التحرك سريعا لوقف الانتهاكات".