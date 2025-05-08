لقاء جمع بخاري ووزير الإقتصاد

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، وزير الإقتصاد اللبناني، الدكتور عامر البساط.



وجرى خلال الإستقبال البحث في سبل تعزيز وتطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين الشقيقين، والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتحقيق التعافي الإقتصادي في لبنان.