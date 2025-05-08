وزير الثقافة تسلم دعوة من القائم بالأعمال الإماراتي لإلقاء محاضرة في مؤتمر عن الأوضاع الدولية

تسلم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة دعوة رسمية من القائم بالاعمال في سفارة الامارات في لبنان سالم الكعبي للمشاركة والقاء محاضرة في مؤتمر عن الاوضاع الدولية سيعقد في ابو ظبي في تشرين الاول المقبل.



كما بحث وزير الثقافة مع الكعبي الذي زاره في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع في العلاقات الثنائية وزيارته الاسبوع الماضي الى الامارات ولقاءاته مع المسؤولين الامارتيين التي وصفها الكعبي بالناجحة والمثمرة،املا في" استمرار التعاون في كل المجالات.