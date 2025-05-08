المرشحون في قضاء صور: 449 للمجالس البلدية و 249 اختياريا و5 كعضو اختياري

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الخميس في دائرة قضاء صور ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 449 مرشحاً للمجالس البلدية و 249 مرشحا اختياريا و 5 مرشحين كعضو اختياري في قضاء صور".