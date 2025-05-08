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افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي

أخبار لبنان
2025-05-08 | 11:48
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افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي
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افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة أكس: "موقف حاكم مصرف لبنان في لجنة المال أمس كان واضحًا ومميزًا، أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية، وتمس جوهر دور البنك المركزي".

واعتبر أن "اجتماع اللجنة خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكل فرصة لإعادة تصويب المسار"، وقال: "نريد صيغة تحترم تاريخ لبنان النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي، كما هو معمول به في كل دول العالم".

وأضاف: "الأمر ليس استثناء، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. سأحرص بكل جدية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان... وللبحث صلة".

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