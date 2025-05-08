الرئيس عون مهنئًا بانتخاب البابا ليو الرابع عشر: لقيادة كنسية حكيمة وعهد مليء بالإنجازات

هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الكنيسة والعالم بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر، قائلاً: "ندعو الله أن يمده بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده مليئاً بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء".