الرئيس عون مهنئًا بانتخاب البابا ليو الرابع عشر: لقيادة كنسية حكيمة وعهد مليء بالإنجازات

الرئيس عون هنأ الكنيسة والعالم بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر : ندعو الله أن يمده بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 8, 2025
الرئيس عون هنأ الكنيسة والعالم بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر : ندعو الله أن يمده بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده…