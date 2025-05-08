الرئيس سلام دعا ان يوفق البابا الجديد في حمل رسالة الانفتاح والسلام

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس" مهنئا الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين في لبنان والعالم بانتخاب قداسة البابا لاون الرابع عشر.



ودعا أن" يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان".



