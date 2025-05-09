وزير الداخلية: نسعى إلى تأمين الظروف الملائمة لترجمة القرارات المتخذة لعودة اللاجئين الآمنة

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ الوزارة أرادت من تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية أن تشكل الرسالة الأولى من العهد الجديد إلى المجتمع الدوليّ عن الجِدّية في اتمامها.



وقال، خلال استقباله وفدًا من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية: "صمّمنا على أن تكون انتخابات نموذجية نؤكّد من خلالها، حياد السلطة كواجب وليس منة لأحد".



ولفت إلى جهود ورشة كبيرة شارك فيها مدراء عامون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية وجميع الموظفين، الذين بذلوا جهودا مضنية لتكون انتخابات نزيهة وشفافة.



واعتبر أنّه من المنطقي أن تكون انتخابات بيروت أم المعارك فهي عاصمة الوطن، مشدّدا على بذل الجهود الممكنة على أكثر من صعيد لإتمامها بما يضمن حقوق البيروتيين.



وأوضح أنّ الوزارة كانت على استعداد لملاقاة عودة الاماراتيين إلى لبنان، من خلال إجراءات اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة، التي ضمت المعنيين بالأمن والسياحة والاقتصاد والنقل وهي التي أشرفت على سلسلة التدابير التي اتخذت في المطار وعلى طريقه بموافقة الأطراف.



وعن الجديد على مستوى عودة اللاجئين السوريين والتحضيرات الجارية لتزخيمها، أشار الحجار إلى مجموعة الخطوات المقررة، لعودة آمنة بالتعاون بين مختلف الوزارات والاجهزة الامنية والمؤسسات الاممية والدولية والحكومة السورية الجديدة التي ابدت اهتمامًا بتسريع برامج العودة.



وأكّد وجود لجنة وزارية تعمل برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري سعيًا إلى تأمين الظروف الملائمة، لترجمة القرارات المتخذة لهذا الهدف، وكل ذلك يجري للتوصل الى خطة لبنانية شاملة تحظى بموافقة الجميع في الداخل والخارج.