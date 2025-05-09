كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة... ونخشى من تراجع الدعم بسبب الأزمات العالمية

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة للـLBCI أن الصليب الاحمر في جهوزية كاملة وبشكل دائم.



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "هناك تدريباً مكثفاً للمتطوعين ومراقبة ومحاسبة لهم، ويتم تقييم كل حدث بعد انتهائه."



وأوضح أن الحملة المالية الداخلية التي تحصل عبر الإنتشار على الطرقات تعود لفروع الصليب الأحمر، لافتًا إلى أن لا قدرة لاي فرع على القيام بنشاطات إذا لم تتم مساعدته مركزيًا.



وقال في السياق: "هناك دعم دولي للصليب الأحمر لكننا نخشى من أن تراجع هذا الدعم بسبب الأزمات العالمية، ونعمل على تخطيط مع الحركة الدولية كلها لتجهيز مهماتنا."



ولفت إلى أن للصليب الاحمر 5 عيادات متنقلة في الجنوب و4 في الشمال كما في عكار، مؤكدًا تلبية كل شخص بحاجة للصليب الاحمر من دون تمييز في الجنسية.



ورأى أن "التحدي الكبير يكمن في كيفية تأمين المسار الآمن في المهمات."