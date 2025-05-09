الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة... ونخشى من تراجع الدعم بسبب الأزمات العالمية

أخبار لبنان
2025-05-09 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة... ونخشى من تراجع الدعم بسبب الأزمات العالمية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة... ونخشى من تراجع الدعم بسبب الأزمات العالمية

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة للـLBCI أن الصليب الاحمر في جهوزية كاملة وبشكل دائم.

وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "هناك تدريباً مكثفاً للمتطوعين ومراقبة ومحاسبة لهم، ويتم تقييم كل حدث بعد انتهائه."

وأوضح أن الحملة المالية الداخلية التي تحصل عبر الإنتشار على الطرقات تعود لفروع الصليب الأحمر، لافتًا إلى أن لا قدرة لاي فرع على القيام بنشاطات إذا لم تتم مساعدته مركزيًا.

وقال في السياق: "هناك دعم دولي للصليب الأحمر لكننا نخشى من أن تراجع هذا الدعم بسبب الأزمات العالمية، ونعمل على تخطيط مع الحركة الدولية كلها لتجهيز مهماتنا."

ولفت إلى أن للصليب الاحمر  5 عيادات متنقلة في الجنوب و4 في الشمال كما في عكار، مؤكدًا تلبية كل شخص بحاجة للصليب الاحمر من دون تمييز في الجنسية.

ورأى أن "التحدي الكبير يكمن في كيفية تأمين المسار الآمن في المهمات."

أخبار لبنان

للـLBCI:

دائمًا

جهوزية

كاملة...

ونخشى

تراجع

الدعم

الأزمات

العالمية

LBCI التالي
وزير الداخلية: نسعى إلى تأمين الظروف الملائمة لترجمة القرارات المتخذة لعودة اللاجئين الآمنة
أجواء مغبرة قليلًا وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:15

كتانة للـLBCI: هناك دعم دوليّ للصليب الأحمر لكننا نخشى من أن يتراجع بسبب الأزمات العالمية ونعمل على تخطيط مع الحركة الدولية لتجهيز مهماتنا

LBCI
آخر الأخبار
04:21

جورج كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة ولا يتمكن الفرع من القيام بنشاطات إذا لم تتم مساعدته مركزيًا

LBCI
آخر الأخبار
04:07

جورج كتانة للـLBCI: نعيش دائمًا في أزمات وتخطينا المليوني طلب خلال الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-28

غرف العمليات على جهوزية كاملة لمواكبة إنتخابات جبل لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

جابر كلّف فريقًا متخصصًا للتدقيق في مدى التقيّد في تحصيل الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
06:45

المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

LBCI
أخبار لبنان
06:34

سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي

LBCI
أخبار لبنان
05:53

الجيش: تدابير أمنية استثنائية لضمان حسن سير العملية الانتخابية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:34

كتانة للـLBCI: نحن دائمًا في جهوزية كاملة... ونخشى من تراجع الدعم بسبب الأزمات العالمية

LBCI
صحف اليوم
00:44

مصادر "الجمهورية": اورتاغوس في لبنان قريبًا

LBCI
أخبار دولية
15:24

الفاتيكان: البابا لاون الرابع عشر يحتفل الجمعة بقداس مع الكرادلة

LBCI
آخر الأخبار
03:58

وزير الدفاع الباكستاني: نتحدث يوميًا مع السعودية وقطر والصين بشأن التهدئة مع الهند

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرابلس بانتظار التغيير: إستحقاق بلدي على وقع الفقر والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

٨ أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وحملة هذا العام: بدعمكن منكفي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مشاكل النافعة… في مرمى الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

العين على محافظة عكار يوم الأحد…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:33

معلومات "الأخبار": لقاء جمع سلام بالخليل... تباين في كيفية صرف الأموال

LBCI
خبر عاجل
12:10

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

LBCI
فنّ
12:41

طلاق بالأردن... والسبب راغب علامة!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية 9-5-2025

LBCI
خبر عاجل
13:19

البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

LBCI
فنّ
16:15

بعد يوم العزاء في لبنان... كارول سماحة توجّه رسالة مؤثرة لمحبيها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
13:17

إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More