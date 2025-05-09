افرام مهنئًا بانتخاب البابا: نأمل أن يكون لبنان في صلب هذه الرسالة

ذكّر رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، بوصيّة مار بولس: "الرجاء لا يُخيّب"، بعد انتخاب البابا الجديد لاوون الرابع عشر.



وتمنّى أن تكون رسالته جسرًا بين الشعوب، وصوتًا يذكّر قادة العالم بأنّ كرامة الإنسان فوق المصالح والنزاعات.



وأمل أن يكون لبنان في صلب هذه الرسالة، وسفيرًا لقيم التلاقي والسلام في محيطه.