وزير الخارجية بحث مع رئيس بعثة "اليونيفيل" تطورات الوضع في الجنوب

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، مع رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق في تطورات الوضع في الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة.



وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات "اليونيفيل "في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701.



كما تطرق لاثارو الى التعاون والتنسيق القائمَين بين" اليونيفيل "والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين.



وقدّ وجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة مواقع" اليونيفيل" في جنوب لبنان.



وأكد الوزير رجّي "تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب".



وشدّد على "أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية، التي حددها مجلس الأمن والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل".