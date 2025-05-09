الجيش: تدابير أمنية استثنائية لضمان حسن سير العملية الانتخابية

باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة باتخاذ تدابير أمنية استثنائية، تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية.



كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكريّ عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.