سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي

أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وسفير اوستراليا لدى لبنان Andrew Barnes اندرو بارنز، متانة العلاقات بين البلدين.



ونوّه السفير بارنز بدور الجالية اللبنانية في مختلف القطاعات في اوستراليا، مؤكدًا" تمسك حكومة بلاده باستقرار لبنان وازدهاره"،



كما تم عرض التعاون القائم بين اوستراليا ولبنان، لا سيما على صعيد دعم الجيش اللبنانيّ وقوى الأمن الداخليّ.



واستقبل الرئيس سلام وفدًا من رجال أعمال واختصاصيين وجرى البحث في خطة التعافي والإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة.



والتقى رئيس الحكومة السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي الذي وضع امكاناته لتعزيز علاقات لبنان مع انتيغوا وباربودا ومجموعة كاريكوم .