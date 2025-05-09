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المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

أخبار لبنان
2025-05-09 | 06:45
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المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب
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المجموعات الإغترابية تدفع نحو تعديل قانون الانتخاب

تقدّم ٩ نواب باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، استجابةً لاقتراح قانون موحّد تقدّمت به ١٦ مجموعة اغترابية لبنانية من مختلف بلدان الانتشار.

والنواب هم ميشال دويهي، إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، نعمة فرام، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير.

وهدف هذا الاقتراح إلى تمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وذلك عبر إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، تأكيدًا على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

وأعلن، حتى لحظة صدور هذا البيان، عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يصلون إلى ٥٠ نائبًا دعمهم للاقتراح. 

وبدأ النواب الداعمون بتوقيع عريضة مؤيدة لاقتراح القانون، ومن بينهم حتى الساعة: وضاح صادق، ميشال ضاهر، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، إلياس جرادة، ياسين ياسين، سينتيا زرازير، غسان سكاف، حليمة قعقور، نجاة صليبا، وإيهاب مطر، في مؤشر واضح على تنامي التأييد البرلماني له.

وأكّدت المجموعات الاغترابية المبادرة أنها ستواصل جهودها من خلال التواصل والتنسيق مع جميع النواب والكتل النيابية، بهدف تعزيز التأييد النيابي وضمان إقرار هذا التعديل الذي يُعيد الاعتبار للمغتربين اللبنانيين كمكوّن أساسي من مكونات الحياة السياسية والوطنية.

المجموعات الاغترابية المبادرة:


شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon
 
للاطلاع على البيان كاملًا اضغط هنا.

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