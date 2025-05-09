جابر كلّف فريقًا متخصصًا للتدقيق في مدى التقيّد في تحصيل الرسوم

كلّف وزير المالية ياسين جابر، فريقًا متخصصًا من الوزارة، للتدقيق في مدى تقيّد شركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة في تحصيل الرسوم والضرائب التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة، خصوصًا لناحية وجود تأخير في تحويل الأموال المحصّلة وفقًا للمواعيد التي حدّدتها دقائق المرسوم والاتفاقيات الموقعة بموجبه.



وأتى التكليف، استنادًا إلى المرسوم الذي يحدّد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية.



ووفقاً للتدقيق، ستُباشر الوزارة في حالات تسجيل المخالفات من قبل الشركات والمصارف في تطبيق المواد المشار إليها، وفي الالتزام بالمواعيد المحدّدة لتوريد الأموال الى الخزينة العامة، باستيفاء فوائد عن أيام التأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر، على أن لا تقلّ عن خمسماية ألف ليرة لبنانية.