الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير هنأ البابا الجديد: نتطلع بأمل أن يحمل معه الخير للبشرية والسلام الى لبنان

أخبار لبنان
2025-05-09 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير هنأ البابا الجديد: نتطلع بأمل أن يحمل معه الخير للبشرية والسلام الى لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شقير هنأ البابا الجديد: نتطلع بأمل أن يحمل معه الخير للبشرية والسلام الى لبنان

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس" ما يلي: "تهنئة نابعة من القلب لقداسة البابا الجديد لاوون الرابع عشر على إنتخابه أمس، والتهنئة موصولة للكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم، ونتطلع بأمل أن يحمل البابا الجديد معه الخير للبشرية والسلام الى لبنان والمنطقة والعالم، متمنياً له التوفيق في أداء رسالته في ترسيخ قيم العدالة والمحبة والتسامح وتعزيز الحوار بين الأديان والدفاع عن كرامة الإنسان.
 

أخبار لبنان

البابا

الجديد:

نتطلع

الخير

للبشرية

والسلام

لبنان

LBCI التالي
وزيرة التربية: سنطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين
جابر كلّف فريقًا متخصصًا للتدقيق في مدى التقيّد في تحصيل الرسوم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-09

تيمور جنبلاط هنأ سلام: نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديداً

LBCI
أخبار لبنان
16:08

الرئيس سلام دعا ان يوفق البابا الجديد في حمل رسالة الانفتاح والسلام

LBCI
أخبار دولية
14:15

إسرائيل تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-10

اليونيفيل: نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتحقيق السلام الدائم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:13

غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
09:59

نواف سلام رحب بفريق الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:47

الأمين العام للجنة الأولمبية عمم أسماء المرشحين للإنتخابات الأولمبية

LBCI
أخبار لبنان
09:38

اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين تعقد اجتماعها الرابع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:10

السفير الأميركي لدى إسرائيل: هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة وحماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها

LBCI
فنّ
2025-05-08

عارضة الأزياء كايا سوكولا تدلي بشهادتها للمرة الأولى ضد هارفي واينستين

LBCI
فنّ
2025-05-08

"نحن ضد العالم"... سارة أبي كنعان ووسام فارس يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى (صور وفيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-22

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ"الجزيرة": وجدت انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأميركي بشأن سوريا ومن المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

نصار: لتثبيت استقلالية القضاء العدليّ

LBCI
أخبار لبنان
06:56

جابر: القوانين الإصلاحية تهدفُ إلى إحياءِ القطاع المصرفيّ وليس ضربُه كما يشاع

LBCI
أخبار دولية
00:10

زيلينسكي لترامب: وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مؤشر حقيقيّ على التحرك نحو السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرابلس بانتظار التغيير: إستحقاق بلدي على وقع الفقر والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

٨ أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وحملة هذا العام: بدعمكن منكفي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:33

معلومات "الأخبار": لقاء جمع سلام بالخليل... تباين في كيفية صرف الأموال

LBCI
خبر عاجل
12:10

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

LBCI
فنّ
16:15

بعد يوم العزاء في لبنان... كارول سماحة توجّه رسالة مؤثرة لمحبيها (صورة)

LBCI
فنّ
12:41

طلاق بالأردن... والسبب راغب علامة!

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية 9-5-2025

LBCI
خبر عاجل
13:19

البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

LBCI
خبر عاجل
13:17

إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More