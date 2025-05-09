نصار: لتثبيت استقلالية القضاء العدليّ

نقاش في السبل الواقعية لتثبيت استقلالية القضاء العدلي حضر في مؤتمرٍ بعنوان: التحديات أمام السلطةِ القضائية وسبل معالجتها، نظمته كليةُ الحقوق في جامعة الحكمة برعايةِ وزير العدل عادل نصار.



وشدد نصار على أهمية اقرار القانون وأنه وضع على السكة الصحيحة.



