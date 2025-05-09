افرام من معراب: متابعة اللقاءات لمواكبة التطور الإنمائي وصولًا إلى الإنتخابات النيابية 2026

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب مع النائب نعمة افرام لنتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية والمستجدات العامة.

وشدد افرام بعد اللقاء على استمرار التواصل مع رئيس "القوات" لجهة الاستمرار في دعم رؤساء البلديات في سبيل الإنماء مشيراً الى البحث في موضوع رئيس إتحاد بلديات كسروان – الفتوح.

وردًا على سؤال، اعتبر افرام أن "الإتفاق لجهة الإتحاد لا ينطبق على كل التحالف بين الأحزاب والشخصيات السياسية في الإستحقاق البلدي والإختياري،آملاً الوصول إلى إعادة التحالف الخماسي في إنتخاب رئيس الإتحاد.

وعن إمكان التحالف في الإنتخابات النيابية المقبلة، اوضح ان التواصل سيستمر. وقال: لست متأكدًا من أن نكون ضمن لائحة واحدة، باعتبار أن القانون الموجود يحتم علينا دراسة الأرقام وليس الإعتماد على العاطفة، متوقعًا تشكيل أكثر من لائحة منبثقة من هذا التحالف الخماسي، ولو أن الرؤية السياسية والإدارية للبلد موحدة لدى الجميع