"الداخلية" تذكر بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة "أكس"، بتعاميمها، وذلك قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.