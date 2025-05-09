"الداخلية" تذكر بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار

تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار:
- محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/AlRD99Uuo3
- منع المواكب السيارةhttps://t.co/n9p7xcMVxu
- وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/fP9nXtHHUK
- فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 9, 2025
تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار:
- محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/AlRD99Uuo3
- منع المواكب السيارةhttps://t.co/n9p7xcMVxu
- وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/fP9nXtHHUK
- فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5