اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين تعقد اجتماعها الرابع

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم اجتماعها الرابع، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ومشاركة الوزراء ميشال منسى، يوسف رجي، حنين السيد ومحمد حيدر. وحضر الاجتماع عدد من الخبراء والمستشارين الأمنيين.



وتابع المجتمعون دراسة تفاصيل الخطة الهادفة الى تحقيق عودة السوريين الى سوريا. وألفوا لجنة تقنية وكلفوها اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية والتنسيق معها للبدء بتنفيذ الخطة وتأمين فرص نجاحها.