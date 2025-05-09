نواف سلام رحب بفريق الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان

رحب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بفريق الاتحاد السعودي لكرة السلة في لبنان وهي الزيارة الأولى لفريق رياضي سعودي منذ سنوات.



وقال سلام: "إنها زيارة يملؤها الأمل بزيادة التعاون في المجالات المختلفة، وفرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.. أهلاً وسهلاً بكم في وطنكم الثاني وبين أهلكم".