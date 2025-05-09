السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو

أفرجت السلطات السعودية عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو، وذلك في إطار مسار حلّ ملف الموقوفين اللبنانيين في المملكة، الذي انطلق قبل أشهر عدة، وتوّج بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، من بينهم الشاب حيدر سليم الذي أُفرج عنه الشهر الماضي.



ويواصل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، جهوده لحل هذا الملف بالتعاون مع الجانب السعودي، الذي أبدى استعدادًا كاملًا ويعمل بجدية على استكمال ملفات الموقوفين.



ويُذكر أن لبنان كان قد تلقى وعدًا من المملكة، التي فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع بيروت، بالإفراج التدريجي عن الموقوفين، شرط ألّا يكونوا متورطين في قضايا ذات طابع أمني.

وقد وُصفت المبادرة السعودية بأنها دعم واضح للعهد اللبناني الجديد.



وكان قانصو قد أُوقف قبل نحو عام على خلفية قضية مالية.