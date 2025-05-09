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السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان

أخبار لبنان
2025-05-09 | 12:10
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السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان
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السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان

أكد السفير الفرنسي لدى لبنان، هيرفي ماغرو، وقوف بلاده إلى جانب لبنان، معربا عن أمله في تحسّن الأوضاع في البلاد. 

وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثانية من السوق التضامني الذي أقامته السفارة الفرنسية في بيروت بالتعاون مع "فرانس فولنتير" والمعهد الفرنسي. 

ويستمر الحدث حتى يوم غد، فيما يهدف إلى دعم الحرف التقليدية ومساندة الفئات الضعيفة من خلال إتاحة مساحة مجانية للمنظمات غير الحكومية لعرض وبيع منتجاتها، ضمن أجواء ثقافية وفنية مميزة.

أخبار لبنان

السفير الفرنسي

لبنان

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