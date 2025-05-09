لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي

أطلقت لائحة "بيروت تجمعنا" برنامجها الإنتخابي، للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت.



وقال رئيس اللائحة ابراهيم زيدان: "شكلنا هذه اللائحة لأن لا خيار لنا الا أن نتجمع بصدق وإرادة وتصميم لننهض سويا ببيروت".



وأوضح أن مشروعهم للعاصمة مبني على خطط عملية سيتم تطبيقها بالسرعة المطلوبة وبالاتقان والجدية والالتزام.



وقال: "الأمن والأمان أولوية لنا في بيروت وسنسهر على احترام القانون وعلى الجميع احترام الممتلكات العامة كافة".



وأضاف زيدان: "الانارة العامة هي أولوية لأهلنا في بيروت لإستقطاب السياحة وللحفاظ على أمن أهلنا والنتيجة أن تكون كل الشوارع الرئيسية والفرعية مضاءة".