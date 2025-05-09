حنين غدار لـ"جدل": الإتفاق بين الحوثيين والولايات المتحدة "هش"... وهذا ما قالته عن نزع سلاح "حزب الله"

رأت كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي توسطت به سلطنة عُمان بين الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة، هو اتفاق "هش"، لافتة الى أنه اتفاق حصل سريعا وأنه ليس اتفاقا رسميا.



وأوضحت غدار في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الإتفاق لم يحصل فعليا مع الحوثيين بل مع الإيرانيين. ولفتت الى أن ترامب كان مصرا على هذا الاتفاق لأنه متوجه الى منطقة الشرق الأوسط وبحاجة الى أن تكون زيارته من دون حرب أميركية لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي ولكي تنتهي هذه الزيارة من دون حصول أي ضربة.



وقالت: "حين تنتهي زيارة ترامب، قد تعود الأمور الى ما كانت عليه".



من جهة أخرى، رأت غدار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادر منفردا على ضرب ايران، لافتة الى أنه بحاجة على الأقل الى دعم سياسي من الولايات المتحدة.



وأشارت الى أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن البرنامج النووي الإيراني هو خطر وجودي وليس خطرا أمنيا.



وعن "حزب الله"، اعتبرت كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن الحزب لا يستطيع الإصطدام مع الجيش.



وقالت: "بالنسبة للأميركيين، فإن نزع السلاح سيتم، واذا كان الجيش اللبناني يقوم بجهد لنزع السلاح ولا يريد المواجهة مع الحزب لأسباب لها علاقة بالتوازنات الداخلية فإن إسرائيل تكمل على الباقي".