البستاني لوزير المالية: قدّموا لنا القوانين الإصلاحية وسنُقرّها سريعاً

شارك النائب فريد البستاني في لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، نظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتركّز حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي.



في مداخلته، أشاد البستاني بأداء الوفد اللبناني في التفاوض، وشدّد على ضرورة الإسراع بالإصلاحات، مؤكداً استعداد المجلس النيابي لإقرار القوانين المطلوبة فور تقديمها.



واعتبر أن الأزمة ليست نظامية (Systemic) بل ناتجة عن سوء إدارة، والحلّ يمرّ عبر ثلاث مسارات متزامنة:



إعادة هيكلة المصارف



إعادة أموال المودعين



تحميل المسؤوليات في الفجوة المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف



وختم البستاني بدعوة الحكومة إلى إعادة شراء اليوروبوند قبل أن يتضاعف سعره مع بداية التعافي الاقتصادي.