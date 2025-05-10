افرام يبحث مع السفير السعودي إعادة السياحة وتفعيل العلاقات الاقتصادية

التقيت بسعادة السفير وليد البخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعودية الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعودي، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في… pic.twitter.com/u3NATyqDFo — Neemat Frem (@neematfrem) May 10, 2025

عقد النائب نعمة افرام لقاءً مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، حيث تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تفعيل السياحة السعودية إلى لبنان. وأشار افرام إلى أنّ جذب نحو 300 ألف سائح سعودي خلال الصيف قد يدرّ على الاقتصاد اللبناني أكثر من 5 مليارات دولار، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى تدفقات مالية. كما تناول اللقاء ملف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وأعرب افرام عن أمله في أن تحمل المرحلة المقبلة أخباراً مشجعة على هذا الصعيد.