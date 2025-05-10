افرام يبحث مع السفير السعودي إعادة السياحة وتفعيل العلاقات الاقتصادية

التقيت بسعادة السفير وليد البخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعودية الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعودي، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في… pic.twitter.com/u3NATyqDFo
— Neemat Frem (@neematfrem) May 10, 2025
التقيت بسعادة السفير وليد البخاري في جلسة مميّزة وعميقة كعادتها، ناقشنا خلالها أهمية إعادة السياحة السعودية الى لبنان وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. إذا نجحنا هذا الصيف في استقطاب ٣٠٠ ألف سائح سعودي، فقد يؤمّن ذلك للاقتصاد اللبناني أكثر من ٥ مليار دولار، وهو أمر حيوي في… pic.twitter.com/u3NATyqDFo