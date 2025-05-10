بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار 2025 وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.