الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
33
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حسن فضل الله: الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها وتأمين مستلزمات الإعمار
أخبار لبنان
2025-05-10 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
حسن فضل الله: الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها وتأمين مستلزمات الإعمار
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الأولويات اليوم تبدأ من توفير الدولة سبل الحماية للناس في مواجهة الاعتداءت الاسرائيلية المتواصلة، وأن تعمل على تحرير الأرض، وتحرير الأسرى، وإعمار ما هدمه العدو.
واعتبر في كلمة خلال لقاء إعلامي حواري نظمه "حزب الله" في مدينة صيدا، أنّ أولويات المواطن على المستوى الاقتصادي هي تحسين الوضع المعيشي، وأن تُعاد للمودعين أموالهم المحتجزة في البنوك، وأن تنفذ الوعود بشأن الكهرباء كي لا يظل المواطن يدفع فاتورتين، وأن يلمس جدِّية في إعادة بناء مؤسَّسات الدولة على أسس سليمة.
ولفت فضل الله الى أنه بعد مرور أشهر على تشكيل الحكومة لم يلمس المواطن تحسنًا في أداء العديد من الوزارات، قائلا: "يُفترض ألا تكون هناك متاريس سياسية في الحكومة، لأنَّ بعض من فيها يخوض منذ الآن معركة الانتخابات النيابية لحساب القوى السياسيَّة بدل القيام بواجباته في تأمين متطلبات الناس، وصارت محاولات بعض القوى السياسية مكشوفة لجهة سعيها لحرف الأنظار عن اخفاقاتها في ميدان الخدمة العامة وعن أسباب تصويبها السياسي المرتبط بتغيُّر التوازنات على مستوى السلطة لأن بعض من السلطة يستهدف البعض الآخر ربطا بالانتخابات النيابية المقبلة".
وقال: "نحن شركاء في الحكومة وفق تمثيلنا الوزاري، ونريد لها أن تتجح وعلى تواصل مع رئيسها، ودائما مستعدون للتعاون كي تنجح في تطبيق بيانها الوزاري خصوصا في مجال الاصلاح، ولكن نراقب عملها من خلال المجلس النيابي وفق ما يمنحنا إياه الدستور، وعندما نجد خطأً نعمل على تصويبه، وبعض القرارات نعارضها من داخل الحكومة ونتصدَّى لها في المجلس النيابي، ومطلب الاصلاح هو مطلب وطني خصوصا ما يتعلَّق باعتماد الكفاءة في التعيينات ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ولكن إلى الآن لا توجد لمسات مضيئة".
وأضاف: "لدينا برنامج عمل للناس سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، ونتابعه لتحقيق المطالب المحقَّة، وعملنا على انجاز مجموعة من المشاريع الحيوية لمصلحة الناس بما في ذلك اصلاح البنية التحتية، ومشاريع الطرق خصوصا في الجنوب وايلاء الموضوع الصحي أولوية".
وعن الانتخابات البلدية، أكد النائب حسن فضل الله أنها تكتسب في الجنوب أهمية خاصة لأنَّها تعبير عن صمود الجنوبيين وتمسكهم بأرضهم، وستكون رسالتها موجَّهة للعدو وفحواها أنَّ كل التدمير والقتل ومواصلة الاعتداءات لن تبعد الجنوبيين عن أرضهم، وما يجمعهم هو تعلقهم بهذه الأرض وسعيهم لخدمة اهلهم.
وحول التطورات المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية، شدد فضل الله على أن "ما يجري في لبنان اليوم يزيد بيئة المقاومة تمسكا بخيارها المقاوم"، قائلا: "هناك عوامل عديدة تؤكد لهذه البيئة أنه لا يمكن الرهان على خيارات أخرى، وهي بيئة مطلبها الدائم بناء دولة قادرة وعادلة، وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه الدَّولة، ولكن إلى اليوم تبدو هذه الدولة بعيدة المنال، ولا تقوم بالحد الأدنى من مسؤولياتها، وما يسمَّى المجتمع الدولي لا يساعدها لتنهض، ولا يقدم المساعدة للحكومة كما وعدتها العديد من الدول. قالوا للبنانيين شكلوا السلطة وانتخبوا رئيسا وشكلوا حكومة لنساعدكم ولكنهم يحاصرون الدولة في ملف اعادة الاعمار، ويمارسون الضغوط، وبعض الدول تغرق الحكومة بهذه الضغوط والمطالبات، بدل الضغط على العدو للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءته، التي لم يوقفها الإلتزام التام بوقف اطلاق النار، وتسليم زمام الأمور في جنوب الليطاني كاملة إلى الدولة".
وأضاف: "أظهرت الدولة عدم قدرة على توفير الحماية لمواطنيها، وفي أحيان كثيرة تتجاهل ما يحصل كأنه في دولة أخرى، وكذلك فإنَّ الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها، وتأمين مستلزمات الإعمار، خصوصًا أنَّ إعادة الاعمار هي من أولى الأولويات الوطنية".
واعتبر أن "الحكومة الحالية ترتكب خطأ فادحا إن ظنَّت أنها تستطيع ادارة ظهرها لهذا الملف، أو تماطل في تنفيذ ما التزمته في بيانها الوزاري، وهي بذلك لا تزيد الشرخ بينها وبين فئة كثيرة من اللبنانيين، بل تؤسِّس لتهديد الاستقرار الوطني والاجتماعي، فضلًا عن تكريسها لمفهوم الدولة المتحلِّلة من التزاماتها"، قائلا: "نطالب الحكومة بإيلاء ملف اعادة الاعمار الأولوية ونحن نتابع معها هذا الموضوع ونريد لها أن تنجح في مهمتها هذه".
وأضاف: "يُضاف إلى هذه العوامل المرتبطة بدور الدولة، عامل آخر يتعلَّق بحملة الضغوط السياسية والاعلامية المدفوعة الأجر من الخارج التي تصوِّب على المقاومة، لتصفية حسابات سياسية معها على خلفية الدور الذي أدَّته في مواجهة المشروع الأميركي الاسرائيلي في المنطقة، وهذه الحملة تزيد أيضًا بيئة المقاومة تكاتفا بعناصر قوتها، وكلما ازدادت الهجمة الاعلامية كلما تماسكت المقاومة أكثر وكانت ردَّة فعلها التشبث بخيارها المقاومة".
أخبار لبنان
حسن فضل الله
الحكومة
الإعمار
التالي
فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير
الحجار ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-27
فضل الله: المقاومة في لبنان لا يمكن تجاوزها والدولة مسؤولة عن حماية شعبها
أخبار لبنان
2025-04-27
فضل الله: المقاومة في لبنان لا يمكن تجاوزها والدولة مسؤولة عن حماية شعبها
0
أخبار لبنان
2025-02-17
حسن فضل الله: حريصون على السلم الأهلي والاستقرار ولا نريد مواجهة مع أحد
أخبار لبنان
2025-02-17
حسن فضل الله: حريصون على السلم الأهلي والاستقرار ولا نريد مواجهة مع أحد
0
أخبار لبنان
2025-04-29
فضل الله: مشروع الحكومة للمصارف غير دستوري ويهدّد أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-04-29
فضل الله: مشروع الحكومة للمصارف غير دستوري ويهدّد أموال المودعين
0
أخبار لبنان
2025-04-10
فضل الله: الحكومة مسؤولة عن القيام بأي جهد رسميّ لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
2025-04-10
فضل الله: الحكومة مسؤولة عن القيام بأي جهد رسميّ لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
0
أخبار لبنان
08:24
فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير
أخبار لبنان
08:24
فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير
0
أخبار لبنان
07:49
الحجار ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
أخبار لبنان
07:49
الحجار ترأس اجتماعاً تحضيرياً للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
0
أخبار لبنان
06:57
بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل
أخبار لبنان
06:57
بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:24
فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير
أخبار لبنان
08:24
فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير
0
منوعات
2025-04-28
كيم كارداشيان تستعرض مجوهراتها الفاخرة خلال عطلتها والجمهور ينتقدها! (صورة)
منوعات
2025-04-28
كيم كارداشيان تستعرض مجوهراتها الفاخرة خلال عطلتها والجمهور ينتقدها! (صورة)
0
فنّ
2025-02-23
ورد الخال تكشف عن رسالة كتبتها والدتها قبل رحيلها: "وكأنها الوداع" (صورة)
فنّ
2025-02-23
ورد الخال تكشف عن رسالة كتبتها والدتها قبل رحيلها: "وكأنها الوداع" (صورة)
0
أخبار لبنان
07:58
حسن فضل الله: الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها وتأمين مستلزمات الإعمار
أخبار لبنان
07:58
حسن فضل الله: الحكومة الحالية لم تسارع إلى احتضان شعبها وتأمين مستلزمات الإعمار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:12
ترامب يدعو بوتين وزيلينسكي الى وقف الحرب: "هذه الحرب الغبية يجب أن تنتهي"
أخبار دولية
08:12
ترامب يدعو بوتين وزيلينسكي الى وقف الحرب: "هذه الحرب الغبية يجب أن تنتهي"
0
أخبار دولية
06:18
ويتكوف: المحادثات مع إيران لن تستمر ما لم تكن مثمرة
أخبار دولية
06:18
ويتكوف: المحادثات مع إيران لن تستمر ما لم تكن مثمرة
0
أمن وقضاء
01:15
وزير الداخلية يشرف على تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لانتخابات الشمال وعكار
أمن وقضاء
01:15
وزير الداخلية يشرف على تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لانتخابات الشمال وعكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
0
أخبار لبنان
13:30
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا
أخبار لبنان
13:30
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وزير المال: هدف القوانين الإصلاحية إحياء المصارف لا ضربها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وزير المال: هدف القوانين الإصلاحية إحياء المصارف لا ضربها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
0
أخبار لبنان
13:18
لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي
أخبار لبنان
13:18
لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
برودة بين نتنياهو وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
برودة بين نتنياهو وترامب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
أخبار لبنان
09:13
في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي
2
منوعات
11:16
مع اقتراب موعد ولادتها... تيفاني ترامب تستعرض غرفة طفلها الفاخرة (صورة)
منوعات
11:16
مع اقتراب موعد ولادتها... تيفاني ترامب تستعرض غرفة طفلها الفاخرة (صورة)
3
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
4
أمن وقضاء
06:45
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية
أمن وقضاء
06:45
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في المنية
5
أخبار لبنان
11:54
السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو
أخبار لبنان
11:54
السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو
6
أخبار لبنان
05:10
البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار: 81 من أصل 289
أخبار لبنان
05:10
البلديات التي فازت بالتزكية في الشمال وعكار: 81 من أصل 289
7
أخبار لبنان
12:25
تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار
أخبار لبنان
12:25
تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More