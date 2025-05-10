فوز 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية و10 مخاتير

فازت 13 بلدية في قضاء المنية - الضنية بالتزكية، 12 بلدية في الضنية، هي: حرف السّياد، الحازمية، بحويتا إفقا وبشناتا، دير نبوح، مراح السّراج، الروضة، قرصيتا، بقاعصفرين، عيمار، بيت الفقس، زغرتغرين وكهف الملول، وبلدية واحدة في المنية هي برج اليهودية.



وأُعلن في قضاء المنية - الضنية فوز مخاتير 10 بلدات بالتزكية، هي: الحازمية، المطل، بيت الفقس، عيمار، قرصيتا، تربل، مزرعة القرين، بحويتا، حرف السياد وزغرتغرين. كما أُعلن فوز الهيئات الانتخابية الاختيارية بالتزكية في 4 بلدات هي: السفيرة، دير نبوح، كفربنين وتربل.



اشارة الى أن عدد البلديات في قضاء المنية ـ الضنية 36 بلدية، 5 في المنية و31 في الضنية، وعدد الناخبين في القضاء حسب لوائح شطب 2025 بلغ 79375 ناخبا. أما عدد المرشحين للانتخابات البلدية فبلغ 932 مرشحا، و323 مرشحا للانتخابات الاختيارية و44 مرشحا للهيئات الاختيارية.