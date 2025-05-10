في جونية... وفاة شاب بعد سقوطه أثناء ممارسة الطيران الشراعي

توفي شاب في العقد الثالث من العمر في منطقة جونية، بعد سقوطه أثناء ممارسته الطيران الشراعي.



وهرعت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث، في انتظار وصول الأدلة الجنائية للكشف على الجثة.

