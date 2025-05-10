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هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما

أخبار لبنان
2025-05-10 | 10:01
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هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما
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هذا ما كشفته معلومات الـLBCI حول حادثة سقوط الشاب في ساحل علما

وقع حادث أثناء ممارسة الطيران الشراعي في ساحل علما، حيث سقط أحد الشبان الذي كان يستقل طائرة شراعية مع أحد المدربين، ما ادى الى وفاته. 

والشاب الذي توفي يدعى ح.م. م، من المنية، كان في رحلة سياحية برفقة المدرب ن. أ. ع.، الذي يعمل مع احدى شركات الطيران الشراعي التي تعمل في جونيه ومناطق أخرى.

وبحسب المعلومات الأمنية الأولية التي حصبت عليها الـLBCI، لم يكن الشاب ح.م.م مربوطًا بشكل محكم بعد انطلاق الرحلة من حريصا، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع شاهق فوق ساحل علما قبل الهبوط.

وفرّ المدرب من المكان، وتعمل القوى الأمنية حاليًا على ملاحقته، وبحوزتها المعلومات الأولية المرتبطة بالحادثة كافة وداتا الكاميرا التي كلنت معه. وقد اوقفت منذ بعض الوقت صاحب الشركة المدعو س.م.

وبحسب المعلومات، حصل لغط في إسم الضحية في البداية لكونه كان يحمل هوية شخص آخر يدعى م.ا,

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