لائحة كفريا أحلى: اللائحة ليست مدعومة من أي حزب أو جهة سياسية

صدر عن لائحة كفريا أحلى البيان التالي:



"توضيحا لما ورد على شاشتكم الكريمة في خلال نشرة الاخبار بما يتعلق بخبر عن الانتخابات البلديه لبلدة كفريا الكوره، يهم لائحة كفريا احلى التوضيح التالي ان لائحة كفريا احلى ليست مدعومه من اي من الاحزاب السياسية او اي جهة سياسية اخرى بل هي لائحة مؤلفه من ١٢ عضو ينتمون الى نسيج كل عائلات كفريا لذلك اقتضى التوضيح".