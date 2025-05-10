وزارة التربية للمرشحين للامتحانات الرسمية: لا توجه لاعتماد المواد الاختيارية

أعلنت وزارة التربية أن عددا من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الجتماعي يتداول باخبار تتناول موضوع الامتحانات الرسمية والتوجه لاعتماد المواد الاختيارية.



وأوضح المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان، أن هذه الاخبار عارية من الصحة، وان الوزارة التربية تلتزم بقراراتها التي اعلنت عنها الوزيرة ريما كرامي في مؤتمرها الصحفي الاسبوع الماضي.



وقالت: "تتمنى وزيرة التربية على المرشحين عدم متابعة الشائعات، وتدعوهم الى الانكباب على دراستهم واستكمال الاستعدادات للامتحانات الرسمية التي ستقام بناء على الخطة المعلنة. وتهيب وزارة التربية بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من صحتها من مصدرها في الوزارة".