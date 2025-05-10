الرئيس عون: وجود الكويت أساسي ولا نريد هبات بل استثمارات

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الدولة موجودة في كل لبنان وأن قرار حصر السلاح اتخذ ويبقى موضوع كيفية التنفيذ.



وشدد الرئيس عون في مقابلة مهu التلفزيون الكويتي، على أن موضوع السلاح يحل بالتشاور وأنه لا يريد اي صراع عسكري.



ولفت الرئيس عون الى أن الهدف من الزيارة الى الكويت هو شكرها على الدعم للبنان وعلى استضافتها للجالية اللبنانية، مشيرا الى أن وجودها أساسي على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والانمائي.



وقال: "لا نريد هبات بل استثمارات ولبنان مفتوح أمامها".



وأضاف: "نحن مع مبادرة السلام وحل الدولتين وما يقرره العرب نسير به والوضع في غزة غير مقبول ومن الملحّ الوصول الى حل".