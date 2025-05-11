الرئيس عون: صوّتوا للمشروع لا للشخص... وموضوع الرشاوى الانتخابية في جبل لبنان قيد المتابعة قضائياً

تفقّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباحًا غرفة العمليات لقوى الامن الداخلي مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار.



وقال "لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية".



واضاف "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص".



وتابع "موضوع الرشاوى المالية الانتخابية في جبل لبنان هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار".



ولفت الى ان " هذه رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".