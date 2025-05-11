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مراكز الاقتراع تشرع أبوابها أمام الناخبين في محافظتي الشمال وعكار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية

أخبار لبنان
2025-05-11 | 00:26
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مراكز الاقتراع تشرع أبوابها أمام الناخبين في محافظتي الشمال وعكار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية
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مراكز الاقتراع تشرع أبوابها أمام الناخبين في محافظتي الشمال وعكار للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية

 بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة، حيث فتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والاختيارية.

البترون

فتحت صناديق الاقتراع في القرى والبلدات البترونية كافة  بعد وصول رؤساء الأقلام ومساعديهم وحضور مندوبي اللوائح والمرشحين وكانت التحضيرات اللوجستية قد استكملت عشية الانتخابات وسط تدابير أمنية مشددة اتخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المراكز وانتشار لعناصر الجيش اللبناني في محيط مراكز الاقتراع.
يبلغ عدد الناخبين في قضاء البترون 62651 ناخبا  في 68 بلدة ، حيث تم تحديد مراكز الاقتراع والاقلام التي بلغها عددها 105 اقلام للاقتراع البلدي، 143 قلم اقتراع الاختياري: 74 هيئة اختيارية  و30 مختارا  من 84 مختارا و3 بلديات فازت بالتزكية.

والبلديات التي فازت بالتزكية هي دوما، راشكيدا وبيت شلالا التي فاز مختارها ايضا بالتزكية. وتخوض اليوم 28 بلدة بترونية انتخابات لاختيار مجالسها البلدية بالاضافة الى انتخاب 54 مختارا.

وسادت أجواء ليلية حامية في البلدات التي تشهد تنافسًا انتخابيًا محتدمًا، حيث تصاعدت وتيرة الحملات وبث الشائعات والشعارات والزيارات الليلية وبلغ الحماس  ذروته، والتنافس بلغ حدّه الأقصى. أما طابع المعارك فهو طابع عائلي محلي بنكهة سياسية لا يمكن تجاوزها خصوصا في البلدات التي تشهد معارك شرسة. 

ففي مدينة البترون عاصمة القضاء اثمرت جهود رئيس البلدية مرسلينو الحرك لائحة توافقية هي "كلنا للبترون" وتضم كل مكونات المجتمع البتروني والاحزاب التي لها حضور سياسي في المدينة وتشكلت لائحة ثانية تحت إسم "للبترون وأهلا" وهي غير مكتملة برئاسة المحامي ميشال الدغل. 


وتعيش قرى وبلدات منطقة البترون أجواء انتخابية تتفاوت سخونتها بحسب طبيعة المعارك التي تتداخل فيها الحسابات العائلية مع الحسابات السياسية ولكن لا يغيب دور الاحزاب عن دعم اللوائح أو مرشحين داخل هذه اللوائح وتسود حالة من الترقب في البلدات الكبرى مثل بلدة شكا التي من المتوقع ان تكون أم المعارك باعتبار ان المعركة فيها هي معركة سياسية بين لائحتين: الاولى لائحة "شكا بتستاهل" مدعومة من القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والثانية هي لائحة "كلنا شكا" مدعومة  من تيار المردة والتيار الوطني الحر.

وفي تنورين تتخذ المعركة ايضا طابعا سياسيا حيث تتنافس لائحتان الاولى توافقية هي لائحة "تنورين قبل الكل" مدعومة من القوات اللبنانية والمحامي مجد حرب واللائحة الثانية هي لاىحة "تنورين الغد معا" مدعومة من الاحزاب المنافسة لتوافق حرب -القوات.

ولا يختلف المشهد التنافسي في البلدات الاخرى ولو بأقل حماوة وهناك بلدات تشهد معارك ساخنة بنكهة سياسية في بلدات عبرين، حامات، حردين-بيت كساب، شبطين، كوبا، راسنحاش وتختلف فيها صورة المعركة كما في معظم البلدات التي تتداخل الحسابات العائلية مع الحسابات السياسية كما نشهد انقساما للاحزاب السياسية في معظم القرى.

اليوم الانتخابي البتروني سيكون يوما حافلا بالديموقراطية والحيوية والحماس والناخبون البترونيون سيمارسون حقهم في اختيار ممثلين عنهم في المجالس البلدية والاختيارية وستكون الانظار متجهة الى النتائج وموازين القوى التي يسعى كل تيار او حزب لتسجيل نقاط فيها تحضيرا للاستحقاقات المقبل.

الكورة
افتتحت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة عند الساعة السابعة صباحا ، وسط انتشار كثيف للأجهزة الأمنية و ذلك لتامين سلامة العملية الانتخابية. 
يبلغ عدد بلدات الكورة 42 بلدة ، و عدد المرشحين للمقاعد البلدية630مرشحا.
وقد فازت بالتزكية10بلدات هم :بكفتين، بشمزين ، بصرما- بتعبورة- دارشمزين- عفصديق- بترومين - كوسبا- كفرصارون- رشدبين.

وبلغ عدد البلدات التي فازت بالتزكية عن المقاعد الاختيارية 18 بلدة هم : بتعبوره، بنهران، بحبوش، بترومين، بشمزين، بكفتين، بتوراتيج، بزيزا، ضهرالعين، عفصديق، بدنايل، البحصاص، دار شمزين، راسمسقا الجنوبية، زكرون، عين عكرين، قلحات وكفرقاهل.

طرابلس

تخوض طرابلس الانتخابات ب7 لوائح انتخابية.

وفي منطقه الحدادين ينطلق المشهد الانتخابي بهدوء، وتعتبر ثاني مركز في المنطقة لجهة عدد الناخبين فيها وتاثيرها في مجريات الامور الانتخابية، ويبلغ عدد الناخبين 13,825 ناخبا.

ومنطقه الحدادين شانها شان مختلف مناطق مدينة طرابلس ازدحمت جدرانها بصور المرشحين من مختلف المشارب، ما يوشي باحتدام العملية الانتخابية، فيما يتطلع الطرابلسيون الى مجلس بلدي فعال، ولاعادة احياء دور البلديه وخاصة لجهة التعاون مع اللجان الاهلية.

وتجوب في هذه الاثناء دوريات الجيش اللبناني شوارع مدينة طرابلس عبورا بمنطقة الحدادين وصولا الى محلة ساحة النور " عبد الحميد كرامي" القريبة جدا من مركز الكلية الإسلاميه الذي يحتضن عددا من الاقلاع.

انطلقت العملية الانتخابية وافتتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا في مدينة البداوي شمال مدينة طرابلس وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني في شوارع المدينة وامام مراكز الاقتراع فيما انتشرت عناصر قوى الأمن الداخلي داخل مراكز الاقتراع حيث تشرف على حسن سير العملية الانتخابية.

يبلغ عدد الناخبين في البداوي 9025 ناخبا موزعين على  ١٣ قلما في مركزي اقتراع.
فيما بلغ عدد المرشحين 38 مرشحا يتنافسون على ١٨ مقعدا بلديا  موزعين على لائحتين الأولى "انماء وامل البداوي" برئاسة رئيس البلدية حسن غمراوي، والثانية "عهد جديد" برئاسة رئيس البلدية الاسبق سعيد العويك.

المعركة في بلدية البداوي توصف بالحادة ويغلب عليها الطابع العائلي فيما الحركة صباحا بدت خجولة ومن المتوقع أن ترتفع مع تقدم ساعات النهار.

في منطقة باب الحديد، افتُتحت 3 مراكز اقتراع، تضم 20 قلمًا، ويبلغ عدد الناخبين فيها 13,825 ناخبًا. أما في الرمانة، فهناك مركزان للاقتراع يضمان 9 أقلام، ويبلغ عدد الناخبين 5,300 ناخب. وفي المهاترة، افتُتح مركز واحد يضم 8 أقلام اقتراع، ويبلغ عدد الناخبين 5,200 ناخب.
 وفي ما يخص الانتخابات الاختيارية، تُسجّل منافسة ملحوظة أيضًا: ففي باب الحديد، حيث يوجد 4 مخاتير، يتنافس 9 مرشحين على هذه المقاعد. وفي الرمانة، حيث يوجد مختاران، ترشّح 7 أشخاص . كذلك في المهاترة، التي تضم مختارين اثنين، يتنافس على المنصبين 7 مرشحين.

وقد نشرت القوى الأمنية عناصرها بكثافة في محيط المراكز وداخلها لتنظيم عملية الدخول والخروج، ومنع أي إشكالات أو احتكاكات محتملة، في وقت تستمر فيه عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، موعد إقفال الصناديق، وسط مراقبة من هيئات محلية ومراقبين دوليين لضمان الشفافية والنزاهة.

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