وزير الداخلية: ضبط حالة رشوة انتخابية والعملية انطلقت بسلاسة

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ حالة رشوة انتخابية ضُبطت وأنّه تم التحقق بها، موضحًا أنّ الشخص المعنيّ اعترف بفعلته.



وقال: "نتمنى أن نقدم صورة ديمقراطية مشرقة للبنان".



وأكّد أنّ العملية الانتخابية انطلقت في الاقلام كلها وعدد قليل منها واجه بعض النواقص وتمّ معالجتها.



ولفت إلى أنّ رئيسة أحد الأقلام أصيبت بوعكة صحية وتم تأمين البديل والعملية انطلقت بسلاسة.