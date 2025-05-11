بعد ساعة من فتح المراكز شمالًا..اليكم نسبة الاقبال على عملية الاقتراع

مع فتح مراكز الاقتراع عند الساعة 7:00 صباحًا، شهدت الاقضية الشمالية نسبًا متفاوتة من الاقبال على العملية الانتخابية.في قضاء البترون النسبة: 3.68%عدد الناخبين 57075 وعدد المقترعين حتى الساعة 1266في قضاء الكورة: 1.80%عدد الناخبين 56199 وعدد المقترعين حتى الساعة 859في قضاء المنية الضنية: 1.35%عدد الناخبين 116533 وعدد المقترعين حتى الساعة 1016في قضاء بشري: 1.15%عدد الناخبين 44059 وعدد المقترعين حتى الساعة 446في قضاء زغرتا: 1.98%عدد الناخبين 75160 وعدد المقترعين حتى الساعة 1130في قضاء طرابلس: 0.51%عدد الناخبين 265121 وعدد المقترعين حتى الساعة 951في قضاء عكار: 1.69%عدد الناخبين 294647 وعدد المقترعين حتى الساعة 4973