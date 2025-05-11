تدافع وإشكالات داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية

أدى الحضور الكبير لمندوبي اللوائح الانتخابية المتنافسة الى فوضى وتدافع وإشكالات متكرّرة داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.