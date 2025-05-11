في خرق لسريّة الاقتراع...رئيس قلم يدخل العازل مع ناخب في مدرسة الكورة الرسمية

في خرق لسريّة الاقتراع، دخل رئيس القلم رقم 3 في مدرسة الكورة الرسمية مع الناخب الى خلف العازل، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.



