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لائحة في حلبا تُوزَّع داخل مركز الاقتراع...ما يُشكّل ضغطًا على الناخبين

قامت لائحة "وحدة حلبا" بتوزيع لوائحها داخل مركز الاقتراع في مدرسة حلبا الرسمية ما يُشكّل ضغطًا على الناخبين، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.